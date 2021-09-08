泛民初選案何桂藍申保釋被拒　代表律師鄒幸彤今早被捕自身難保

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件將交付到高院審理，當中有34名被告要還押候審。其中一名須還押的何桂藍，今早(8日)向高院原訟庭申請保釋，其代表律師表明，若法官拒絕撤銷保釋傳媒報道限制，便會放棄申請保釋。國安法案件指定法官杜麗冰聽罷陳詞後，拒絕撤銷限制，何遂撤回保釋申請，便訊期間何須繼續還押。

何桂藍昨(7日)在社交平台發貼文指，今日的保釋申請會由大律師鄒幸彤代表陳詞，並表明會申請撤銷《刑事訴訟程序條例》第9P條傳媒報道限制。惟今早鄒因捲入支聯會未向警方交資料一案而被捕，臨時改由大律師郭憬憲代表。

初選案被告包括戴耀廷、區諾軒及趙家賢等共47人，他們同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。案件排期在今年9月23日再提訊，屆時將進行交付高院程序。現時獲准保釋的被告共有13人，包括楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、鄒家成及余慧明。