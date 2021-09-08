議員促設專責小組統籌新界北發展　加快基建接駁

一直關注新界發展的議員劉國勳認為香港需要主動對接深港合作，建議政府應成立專責小組，統籌加快新界北發展，與前海加強協作，迎接新機遇同時及加快基建對接，如將鐵路由新界北駁通至前海，關注政府是否有相關時間表。

特首林鄭月娥表示，新界北有不少新發展區，完全同意現需要有更整全態度看新界北部發展。她指深圳前海在擴區後，更接近香港，與新界西北地區只是一灣之隔，需要思考如何發展新界北部抓緊前海帶來的機遇，強調基建連繫是重要一環，惟現時難交代詳情，籲議員留意下月發表的新一份《施政報告》。

中央推出前海方案，議員周浩鼎認為前海發展有明朗情況，他關注前海接駁到洪水橋鐵路方面，港府可以更積極研究一地兩檢方案，同時亦應為屯門居民提供更多新工作機遇，讓新界北可以對接。

林鄭回應指，會在施政報告交代整個新界北發展。在口岸議題上，特首指要融入國家發展大局，陸路口岸十分重要，可方便人流及物流往來。至於立法會早前通過無約束力議案在皇崗口岸落實一地兩檢，特首表示此給予港府很大信心，可以繼續按照此方向與深圳商討。她提及，在日後口岸的優化及提升上，第一個考慮點是方便市民通關，一地兩檢是基本盤，更可加入其他科技應用等，例如澳門青茂口岸亦是合作查驗、一次放行。

金融服務界議員張華峰指中央陸續出台惠港的金融政策，令金融界手忙腳亂，問及家族辦公室和綠色債券發展前景。

林鄭指未來金融發展多方面，「睇到契機」，金融事業在風生水起的年代，不需手忙腳亂。她又指中央會維護香港金融中心地位，未來香港需要自強，爭取更多政策，家族辦公室、綠色債券等措施都陸續有來。

議員何君堯問及政府如何就前海發展，制度上有不少限制阻礙政府步速，促政府拆牆鬆綁，以「光速」速度追趕國家發展。

林鄭月娥同意何指在土地開發等方面的工作上，步伐仍是緩慢，故過去提出由發展局局長牽頭，統籌部門工作，令土地發展程序一致化，加快程序。她指行政機關制衡及辨事速度離不開立法會，在立法會會期延展一年後，展示行政、立法機構互相制衡及配合的關係，加快政策落實速度。她舉例指，自去年11月起立法會已通過了30項條例草案，另有16項正在審議，相信在下月可獲通過。她又指在撥款方面，料財務委員會將通過3280億港元，強調是高效合作基礎。