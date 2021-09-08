議員重提現金獎勵資助接待入境客旅行社　政府稱短期內有困難

通關無期，香港旅遊業冰封。多名議員關注政府有否支援旅行社及旅遊業從業員渡過難關的新措施，以及能否為旅行社就接待出入境旅客的現金資助，但商務及經濟發展局局長邱騰華表明短期內難以透過獎勵計劃資助接待入境客旅行社。

議員周浩鼎今日(8日)在立法會上提出質詢，要求政府提供香港與內地通關進度及安排，並問及政府有否為旅遊業從業員提供新一輪臨時職位和培訓。旅遊界姚思榮亦指政府自2019年推出旅行社鼓勵計劃，就每名接待的出入境旅客為旅行社提供現金鼓勵，但本港自去年初開始封關，旅行社無機會提出申請，又問及當局會否與相關部門商討，研究在通關無期下善用有關計劃，支援業界。

邱騰華回應指業界若要透過旅行社獎勵計劃下接待入境旅客取得資助，短期內會有困難，但強調政府同一時間有推出本地遊計劃，資助額亦已加碼至1億港元，認為業界反應理想。

他續稱，政府在過去半年每當疫情有好轉時，都會在防疫前提下積極為旅遊業擴大營運空間，包括容許業界有條件舉辦本地旅行團，以及舉辦「公海遊」等，截至昨日已有17班次的郵輪航班開出，服務超過2萬名乘客，第二艘參與「公海遊」的郵輪將於下月加入服務，相信對業界有幫助。

政府亦於今日全面恢復「回港易」計劃，而下星期「來港易」計劃亦會運作，他指屆時在內地和澳門的非香港居民皆可以進入香港。同時，政府也前後發放共5輪財政支援旅遊業，資助數目達26億港元，惠及1700家旅行社和21000名旅遊業從業員。