柯創盛舉《東方日報》報道　指基層上樓無期　斥政府無視需求

上財政年度公屋單位落成量創10年新低，公屋申請輪候時間不斷上升。有議員今日(8日)在立法會會議上提出質詢，批評政府未能感受基層市民對房屋需求，並舉起《東方日報》上月題為《申公屋增至25.46萬宗 長者輪3.7年 創新高》的報道，指市民「等公屋等到天荒人老」，促政府以組裝合成建築法加建公屋。運輸及房屋局局長陳帆則表示，公屋總落成量在近年有增加。

議員柯創盛在會議上指公屋輪候時間上升，促政府全面採用組裝合成建築法加快建造公屋。他在發言期間舉起《東方日報》8月13日的報道，強調基層上樓遙遙無期，狠批政府未能感受市民對房屋需求，又指政府在2017年就提出組裝合成建築法，但「數數手指就幾年」，質問為何房委會現階段仍在試驗階段。他又稱市民「等公屋等到天荒人老、頸都長」，質問政府是否應在其他建築項目上引用組裝合成建築法。

陳帆回應指，在2017/18年至2021/25年間，預計會落成9.65萬個公屋單位，較上5年間增加約3萬個單位，又稱房委會亦有將組裝合成建築法用於過渡性房屋，亦會使用無人機、雷射掃描、建造機械人等新科技加快建築流程。

陳又指公屋平均需要4至5年完成建造，已經開始的建造項目需要按現行軌迹進行，不可換成組裝合成建築法。他指房委會在德田街狹小的地盤實行的試驗方法就是「特登挑戰自己」，如果挑戰成功就證明創新的建造方法可以用於其他地方。