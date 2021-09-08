政府大致完成改善6條行山徑　將在大嶼山伯公坳建廁所

為推廣綠色旅遊，政府早前推出「行山徑第一期改善計劃」，改善麥理浩徑第一段、爐峰自然步道、印洲塘郊遊徑等10條郊野公園內較熱門及具旅遊潛力的行山徑配套，改善工程預計於明年第四季完成。漁農自然護理署今(8日)稱已大致完成6條行山徑的改善工程。另又選定位於新娘潭和大潭篤的洗手間進行改善工程，並在大嶼山伯公坳興建新洗手間，料未來2至3年可使用。

旅遊事務署在2018-19至2022-23年度，每年預留1,500萬港元，聯同漁護署推展行山徑第一期改善計劃，完善路徑覆蓋及連貫、控制路徑的水土流失、改善植被、加設飲水機、觀景點及優化郊遊資訊牌等，預計於2022年第四季完成。漁護署表示已完成麥理浩徑第一段(西貢東郊野公園)、山頂爐峰自然步道(薄扶林郊野公園及龍虎山郊野公園)、印洲塘郊遊徑(船灣郊野公園)的工程、大致完成龍脊(石澳郊野公園)、城門畔塘徑(城門郊野公園)、鳳凰徑第二段(南大嶼郊野公園)。但麥理浩徑第四段(馬鞍山郊野公園)、衞奕信徑第二段(大潭郊野公園及大潭郊野公園(鰂魚涌擴建部分))、西貢橋咀洲(橋咀郊野公園)現正進行，而流水響至鶴藪水塘(八仙嶺郊野公園)將於年底展開。另同時就第二期計劃展開預備工作。

此外，漁護署已展開郊野公園優化設施工程，選定位於新娘潭和大潭篤的洗手間進行改善工程，以及在大嶼山伯公坳興建新洗手間。新設施會盡量符合低碳及綠色的原則，融入自然，並顧及不同年齡層及傷健人士需要。