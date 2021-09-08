港府豪花4500萬元搞「形象工程」　議員怒斥實事唔做

政府早前花費約4,450萬港元重建香港的形象，被質疑物非所值。

政府早前花費約4,450萬港元(570萬美元)推展「香港重新出發」項目，協助香港在反對修訂《逃犯條例》風波及疫情陰霾下，重建國際形象，令市民質疑政府斥巨資聘用顧問的做法。在今日(8日)的立法會大會上，多名議員再次強調有關問題嚴重，質疑政府一味依賴顧問服務，形同「顧問治港」。

議員黃國健指顧問服務愈來愈引起社會以及議員關注，斥政府答非所問逃避問題，認為是「耍緊我哋」，又指政府聘用顧問是「卸鑊」的做法，一味依賴顧問公司。

但另一方面，議員劉國勳則提到現時是「顧問治港」，意指政府過分依賴顧問服務，政府反而成為配角，工程出現問題，部門負責但監工的顧問則毋須負責，又提及顧問服務選擇少。亦有議員指，就現時本港經濟情況，政府應住「睇住公帑，應使則使，該節省就節省」。

財經事務及庫務局局長許正宇回應稱，聘用顧問公司是根據指引及機制，所有都是有根有據，有板有眼，重申顧問外包工作，但責任外包不了，重申權責及問責清晰，不存在卸膊情況。

此外，政府又指顧問合約內有清楚列明顧問權責，若顧問公司不能履行權責，政府可作出追討。關於壟斷問題，當局重申採購以公開公正為原則，擇優取錄，而近年亦有不少中小型顧問公司加入。