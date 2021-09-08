議員轟許正宇歧視及抹黑創業板　斥政府「生仔唔養仔」

許正宇表示，若由創業板轉至主板的程序太簡單，會造成濫用的情況。(李志湧攝)

香港聯合交易所有限公司(港交所)於1999年推出創業板，並於2018年提高在創業板上市的資格規定，以及取消了創業板轉板至主板的簡化申請程序。有業內人士指修訂抹殺了中小企業借助創業板上市集資的機會。財經及庫務局局長許正宇今(8日)在立法會回應議員質詢時解釋修訂是為了維護市場質素，避免有人濫用創業板。被議員群起怒轟歧視和抹黑創業板，更被形容是「生仔唔養仔」般的舉動。

許正宇稱，若由創業板轉至主板的程序太簡單，會造成濫用的情況，故需要明確界定主板和創業板的分野。提出質詢的議員葉劉淑儀怒斥許對創業板存有好多歧視，更涉抹黑創業板，擔心市場在聽到許的發言後會對創業板有更多誤解，反問港交所是否只為大企業上市，又反諷許若不滿有人濫用創業板大可創立另一個板。

金融界議員張華峰亦指中央近日亦提供措施協助中小企上市，惟港交所卻與中央的大政策方向相反，令中小企上市的希望幻滅，促政府重新恢復創業板轉至主板的簡化程序，配合國家金融發展政策。

許正宇回覆時強調沒有推卸責任，亦不是抹黑創業板，當局已經積極諮詢業界意見，是次到會上與議員交流亦希望得到更多建議活化創業板，重申不是要「打死邊個市場」。他又指當局仍然提供措施便利中小企上市，例如豁免提交部分文件，希望議員抽離一點，不是只集中於放寬部分措施，而是要維護整體市場質素。

惟議員對許的回應仍然不滿，議員鍾國斌指「創業板係政府同港交所生出嚟㗎！」他又指兒子（即創業板）可能是在長大過程遇到壞人，政府理應教育他，形容政府是「生仔唔養仔」。

許正宇強調政府絕非「生仔唔養仔」，只是正在思考下一步方向，重申並不是將創業板棄之不顧。