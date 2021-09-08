國泰疑炒未有打針機組人員　措施維持至疫情完結

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，今(8日)疑炒一批未有接種疫苗，又未能提供醫療證明的機組人員。

國泰機艙服務部總經理向員工發出內部電郵稱，由於在過去6個月，公司經已給予足夠的資料向員工講解有關疫苗接種，加上已過了機組人員接種疫苗的死線，今天只好辭去部分未有接種疫苗，又未能提供醫療證明的員工。

電郵續稱，疫情下多國通關有不同措施，未有接種疫苗的機組人員將嚴重影響營運。由9月1日起，公司所有航班只會容許已接種疫苗的機組人員，包括機師及機艙服務員工作，直至疫情完結。

國泰早前要求所有駐港機組人員，須在8月31日或之前接種疫苗。從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代。而從12月1日起，於機場禁區以外國泰場所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代。

東網記者正向國泰查詢。