斥縱容612基金「掠水」　議員怒轟財庫局失職卸責

在前年反對修訂《逃犯條例》風波期間成立的「612人道支援基金」(基金)，眾籌以支援反修例被捕示威者，現正被警方調查。多名議員今日（8日）在立法會會議上炮轟財經事務及庫務局失職，縱容基金在停止接受捐款前繼續「掠水」，批評政府在《港區國安法》實施後才被「摑醒」。財庫局回應指，因警方正在調查事件，不能評論個別基金運作，強調局方轄下部門正跟進是否有機構在沒有牌照下提供公司服務作籌款工作。

議員葛珮帆批評局方一直未有採取行動，任由基金明目張膽為「黑暴份子」眾籌打官司，予外界認為政府縱容基金「掠水」及予其足夠時間轉移資產。由於基金的資金託管及收支服務由「真普選聯盟有限公司」提供，議員陳恒鑌質疑為何銀行容許真普聯接受不明來歷捐款，並進行與公司登記目的不同的工作，質疑現行制度存有漏洞。

會上有議員批評財庫局監管不力，斥其失識。議員謝偉俊狠斥多屆政府沒有妥善處理違法活動，質疑「（政府）係咪如夢初醒，要國安法兜巴摑醒」，才開始相關跟進工作。

財庫局局長許正宇回應時表示，政府不會評論個別自稱基金的運作情況，呼籲市民與涉違國安法或其他法例的自稱基金籌款活動劃清介線，以免受騙或承擔法律責任，又指公司註冊署就《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》方面，跟進是否有機構沒有取得牌照下提供信託或公司服務。

許更反駁指自己絕非失職及卸責，多次強調現時有法例可作相應監管。他又自言「唔怕鬧」，認為如議員「鬧得我走、鬧得我死，香港會好啲就唔怕」，但問題在於「鬧走我、鬧死我」亦無補於事，強調重點要解決問題而非責罵。