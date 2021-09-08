8社工因佔中或反修例被判監　1人遭書面譴責

在2014年佔中事件及2019年反對修訂《逃犯條例》風波期間，有不少社工就走在前線，繼而涉及不同的違法行為被捕。保安局今(8日)書面回覆議員提問時，引述勞工及福利局的資料，提到在由2014年至今，共有8名註冊社會工作者因作出與佔領行動，或與「黑暴」相關的違法行為而被定罪，全部被判處監禁（包括緩刑）。

當局又提到，就這8名人士的跟進行動，社會工作者註冊局按《社會工作者註冊條例》第30(c)條向其中一名人士發出「書面譴責」的紀律制裁命令；批准3名人士的註冊續期申請；正考慮2名人士的個案；以及正等候另外2名人士申報案件上訴結果。

另外，據食物及衞生局的資料，分別有一名職業治療師和一名物理治療師因作出與非法佔領行動或與黑暴相關的違法行為而被定罪，他們沒有被判處監禁。在跟進行動方面，職業治療師管理委員會已按照相關法例訂定的程序完成處理有關個案，認為個案不涉及專業上不當行為，因此決定毋須召開紀律研訊或作進一步跟進行動。而物理治療師管理委員會亦正按照相關法例訂定的程序處理有關個案。

保安局表示，在2014年的非法佔領行動，警方一共拘捕1,003人，225人被檢控，當中169人須承擔法律後果（包括127人被定罪）。至於與「黑暴」相關的違法事件，截至2021年7月31日，警方共拘捕10,265人，2,684人被檢控。在已經完成司法程序的1,527人當中，1,197人須承擔法律後果（包括905人被定罪）。

東網近日接獲政府消息人士證實，當局計劃禁止國安法定罪者任社工，惟暫時不會公布有關詳情。在修例風波期間，不少新工會成立，當局同時有意修訂《職工會條例》，違反國安法的工會理事將被取消資格，兩項修例工作料最快今年展開。