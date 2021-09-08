議員促限制的士放置手機數目　政府：正研究提高罰則

很多的士司機在儀錶板上放置多部手機，以使用多個網約車應用程式。議員認為現時法例停留在舊石器時代，應限制在的士放置手機的數目。運輸及房屋局則指正進行研究，考慮限制在的士放置手機的數目及位置，亦正研究提高違反交通安全的罰則。

運房局局長陳帆指出，理解司機有實際需要使用手機，以獲取導航、實時交通等資訊，但先決條件是要保障道路安全，運輸署正參考其他地區的法律進行研究，考慮限制行車時放置的手機數目及位置，會適時諮詢持份者。

議員陳恒鑌表示，過往時乘搭的士時都可見車上放置6、7部手機，司機「一路開一路篤」地接單，行車時搖搖晃晃，就如「揸緊太空船」。他指現時法例禁止司機行車時手持手機等已不合時宜，因現時司機是「篤手機」，他認為政府只需簡單與業界商討政策，不需「環遊世界」進行研究。

另外，議員郭偉强關注在疫情下，非法載客行為更加猖獗，已發展到在街上「兜客」，甚至到的士站搶客。他擔心令的士業界的環境雪上加霜，愈來愈少人入行，必然會影響服務質素，令投訴有加無減。陳帆回應指政府包括警方會在不同時段執法。對於長遠的士業發展，他指業界希望在人口老齡化下，可購置體型更大的車輛型號，方便長者及傷殘人士上落，而運輸署正跟進有關情況。