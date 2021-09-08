11日內兩劫夜更的士司機　散工認罪囚6年

男散工去年中於11日內，兩度凌晨在荃灣區乘的士，在到達目的地時亮刀打劫司機，共劫去5000港元現金及3部手機。他早前承認2項搶劫罪，今天（8日）於高院原訟庭被判監禁6年。法官判刑時指須保護處於弱勢的的士司機，並指他們服務公眾但不時處於未知的危險當中，故判刑須具阻嚇性。

被告陳碩麟（25歲），過往曾有多項盜竊等不誠實罪行的案底，在17歲時已初次犯案。他昨日（7日）亦於屯門裁判法院，就一宗行騙案被判監12星期。至於本案涉及的2項搶劫罪，就指他於2020年7月29日及8月8日，分別在深井及荃灣海濱花園搶劫2名的士司機共5000港元現金及3部總值7500港元的手機。

案情指，被告於控罪所述2個涉案日子的凌晨時分，在荃灣區分別登上2輛的士要求前往目的地，到達後再要求駛往其他地方，在再行車期間亮刀指嚇司機，劫去控罪提及的財物後逃走。去年9月22日，被告因涉及另一宗案件被捕，於警誡下承認犯下上述2宗劫案，並指已把手機變賣及已花光所涉現金。

法官判刑指被告干犯本案後約1個月，又再向的士司機埋手，以欺騙手段騙取司機金錢，認為被告漠視的士司機服務大眾的地位。法官指的士司機應受到保護，涉案司機當時受到驚嚇，他們沒有受傷對被告而言已屬幸運。法官最終就本案判監6年，刑期要與昨日所判的12周刑期分期執行。據悉，被告昨被判刑的案件，涉及在乘坐的士後向司機展示手機短訊，稱已透過網上銀行系統支付車資，但不慎多付車資，要求司機歸還多付車資，其後司機發現被告根本從沒有轉帳車資，所發短訊亦屬虛假，司機最終被騙去約2000多港元。