迷你倉大火死因研訊　技工稱曾嘗試入火場

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（8日）繼續在死因裁判法庭進行。時昌迷你倉的維修技工作供表示，當日他曾嘗試持滅火筒入火場但不成功，亦曾提議同事報警，並通知其他人疏散。

證人鍾國成是當時時昌迷你倉公司唯一有電牌的技工，要負責維修時昌所有分行的電力裝置，例如電燈、風扇等；如遇冷氣機損壞，鍾亦要先檢查，若超出能力範圍則會交由承辦商處理。他每天會先到涉案迷你倉打卡及領取工作清單，除經理告知的緊急維修事項外，其餘工作安排由他自行決定，公司並無規定。

鍾表示他負責調校3樓迷你倉冷氣的時間掣，但安裝的部分在他入職前已完成，所以已忘記3樓冷氣的電箱及曲架掣等的詳細情況。他曾經在涉案迷你倉見過有老鼠咬爛電線，但不記得是否發生在3樓。

鍾憶述火災當日，他如常回到淘大迷你倉取工具及工作清單，入升降機時遇上負責操作升降機的保安員「強哥」。強哥表示他嗅到很大陣煙味，提議一起去了解情況。他便與強哥步出3樓，見到日前作供的經理黃家晉。黃表示「出煙啊」，鍾便在電梯大堂附近拿起滅火筒，打開倉門想入內查看，「但入咗兩步度、唔夠一米，啲煙攻出嚟，唔敢再入去」，鍾並沒有使用滅火筒，因「好危險」。他表示自己曾經在上油漆班、水喉班的時候，順便上了「消防大使」課程，學過如何使用滅火筒，但已經是至少10年前的事。鍾從倉內退回大堂後，建議強哥報警，黃家晉表示已通知上司呂國榮。之後鍾便落2樓及1樓通知客人及同事離開。