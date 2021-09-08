房委會九龍灣業安工廈料2年後重建　提供2200個公營單位

房屋委員會早前宣布清拆轄下4幢工廠大廈，包括火炭穗輝、九龍灣業安、長沙灣宏昌及葵涌葵安工廠大廈。其中業安大廈擬發展為4座住宅大樓，提供2,200個公營房屋單位，預計於2023年展開重建工程。

業安工廠大廈位於九龍灣宏開道及常怡道，鄰近港鐵九龍灣站。該工廈用地現時被劃為「其他指定用途」註明「（商貿）」地帶。連同業安工廠大廈之間的一段宏開道，在完成改劃作「住宅」用途後，房委會會用作公營房屋發展。

上述工廈地盤總面積達至約1.5公頃，總樓面面積逾145萬平方呎，總地積比率為9。今次由業安工廈重建而成的4座住宅預料可容納約6,000人，初步設計設有1間幼稚園及6項社會福利設施包括長者鄰舍中心分處、安老院舍暨長者日間護理單位、體弱長者家居照顧服務隊、到校學前康復服務辦事處、弱智人士輔助宿舍及精神病康復者輔助宿舍。

而宏茂街將進行改路措施，包括將現有由單程（南行）行車改為單程（北行）行車，至於部份宏開道將永久封閉，另外重置宏開道路旁通宵貨車停車位。