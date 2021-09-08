政Whats噏：人事及工務小組擬設委員下限 勢於下屆生效

繼立法會內務委員會及財務委員會打算為委員人數設下限，財務委員會主席今日(8日)擬修訂人事編制委員會及工務小組委員會委員嘅組成，諮詢全體議員意見，其中包括為兩個小組委員會設人數下限，即委員數目唔可以少於15名委員。

根據立法會文件，今次涉4項修訂建議，包括建議立法會主席以外嘅全體議員，可選擇加入兩個小組委員會，委員數目雖然不設上限但就唔可以少過15名委員，有關修訂將喺新一屆立法會會期生效。

喺財委會會議紀錄方面，過去除非得到財委會同意，否則唔會為該會議提供逐字紀錄本。新方案就建議由新一屆立法會會期開始，財委會會議紀要將記錄出席議員姓名、須採取跟進行動、所作出嘅所有決定，並夾附會議逐字紀錄本。

另外，由於早前內會已同意喺下屆立法會，唔再規定全體議員需要加入財委會，而委員會委員人數將由不少於50人組成，所以有必要對《財務委員會會議程序》作出相應修訂。議員需要喺今個月15日或之前交回問卷，如獲得足夠支持，會由財委會喺日後一次會議上考慮，若獲財委會批准，則喺下屆立法會開始生效。