疫情下外來勞動力銳減　來港專業人士大跌逾6成

為長遠增加香港勞動人口，政府近年推行多項輸入勞動力及人才的計劃，包括一般就業政策、輸入內地人才計劃、優秀人才入境計劃等，惟相關計劃的申請在疫情間銳減。保安局今（8日）書面回覆議員查詢時表示，去年一般就業政策及輸入內地人才計劃的申請只有17,688及9,026個，較前年分別大減約61%及45%，情況在今年頭7個月仍然持續。

在今年頭7個月，申請「一般就業政策」來港就業的專業人士士（內地的中國居民除外）只有7,539個，其中6,471個申請獲批，僅得疫情前，則2019年全年的約16%。而輸入內地人才計劃的申請在首7個月亦僅得6,395個，其中5,354個獲批，是2019年全年的38%。

「非本地畢業生留港/回港就業安排」旨在吸引合資格的非本地畢業生留港／來港工作，去年的申請宗數亦只得7,644宗，較前年的10,992宗少約30%。而「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的申請人數亦明顥下降。

而在多個計劃中，只有「科技人才入境計劃」的申請人數有所上升，由前年的84宗，上升至去年131宗，升輻達到近56%。該計劃在2018年6月推出，為輸入海外和內地科技人才來港從事研發工作。自去年起，該計劃適用範圍由原來只限於香港科技園公司，和香港數碼港管理有限公司的租戶及培育公司，擴大至全港所有進行指定科技範疇研發活動的公司，而指定科技範疇亦由原來的7個增加至13個。