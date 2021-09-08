涉收賄助中小企批1200萬元貸款　前滙豐主管遭廉署起訴

一名前滙豐銀行職員涉在2010年8月至2012年11月期間收賄，助兩間中小企業隱瞞最終控制人身份，獲得2筆總額1,200萬港元的貸款，被廉政公署落案起訴。46歲被告曾建文被控2項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條，暫獲廉署批准保釋，明日(9日)在東區裁判法院答辯。

廉署表示，曾建文案發時是滙豐銀行貿易服務部主管，他於2010年轉介華麗國際及萬德國際予其同事向滙豐銀行申請貸款。該兩間中小企業被指名義上各由一名人士持有，但被告友人才是最終控制人，成立目的是要向不同銀行申請貸款。

由於該兩間中小企業的最終控制人身份，是滙豐銀行在處理這兩筆貸款申請時其中一項重要考慮因素，滙豐銀行最終於2012年向該兩間中小企業批出兩筆總額1,200萬港元的貸款。

曾建文被控涉嫌於2010年8月20日至2012年11月19日期間，與其友人一同串謀，使他在無合法權限或合理辯解下接受兩筆賄款，當中涉及滙豐銀行批予華麗國際有限公司，及萬德國際實業有限公司貸款限額中的若干款項，作為隱瞞其友人是該兩間中小企業的最終控制人的誘因或報酬。