3男生涉警署外擲燃燒物　表證成立押後陳詞

3名中學男生涉嫌去年4月在警署外投擲燃燒物品，令一面牆和一道閘受損。2名警員由警署衝出試圖拘捕他們時，疑分別被其中2人拳打臉及頭部，致眼鏡飛脫及受傷。3男生事後一同被捕，被控以有意圖而縱火罪，他們於區院否認控罪受審。控方今天（8日）傳畢證人，法官林偉權裁定該罪表面證供成立。之後3名被告不自辯，案件押後至9月25日，讓控辯雙方作結案陳詞。

3名被告依次為18歲的曾華錕和羅聶峰，以及16歲的郭姓男生。他們同被控一項有意圖而縱火罪，指3人在2020年4月1日在大埔新界北警察總部外，用火損毀該總部的外牆及大閘，及罔顧警員26719的生命會否受到危害。曾、羅2人承認縱火損壞財物，但否認罔顧警員生命會否受到危害；而郭則否認控罪。另外，曾、羅2人早前已承認在同時同地分別襲擊一名警長及一名高級警員。

控方今天完成舉證後，代表郭的律師請法庭裁定郭於此階段毋須就控罪答辯。律師陳詞指控方主要證人警員26719在盤問下承認，沒留意犯案黑衣人所穿的鞋款。他指稱是郭的黑衣揹住背包，惟郭被捕時並沒有背包，而警方亦未能在現場附近找到任何可疑物品。律師續指，郭的手機上「你走唔走到」的訊息，可以有很多解釋，無證據與案有關。律師指即使法庭全盤接納控方的證供，亦不足以裁定郭有罪，不過法官最終仍裁定，針對3名被告的表面證供成立，駁回郭的申請。