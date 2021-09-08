議員稱社會急需修補撕裂　李家超指從三方面解決

本港經歷反對修訂《逃犯條例》風波後，社會矛盾仍未解決。有議員提出「修補社會撕裂，凝聚民心」議案，促解開社會心鎖令社會復和，設立復和專處處理問題。政務司司長李家超指，政府會從3方面着手，包括解決經濟和民生問題；推動具有國家觀念、守法、互相尊重的社會；努力與市民溝通。

政務司司長李家超指，世界不同地方都存有分歧，不少問題是長時間積累所致，政府會從3方面解決問題。他指出政府需要解決經濟及民生問題，表示本屆政府有針對性作恒常支援，疫情下協助有需要人士渡過難關，亦用最大決心覓地建屋，更持續興建過渡性房屋、關注劏房租戶等。

他又提出社會應該求同存異，推動具有國家觀念、守法、互相尊重的社會，對於去內地化、中國化的思想要有所警覺，應該背靠祖國、認識《憲法》及《基本法》、把握十四五規劃、粵港澳大灣區、一帶一路等機遇融入國家發展大局。他強調需要向年輕人推廣國家安全教育、培養國家觀念及守法意識，會統籌基本法督導委員會工作，續推廣《基本法》及《港區國安法》的工作。

另外，他表示政府要努力與市民溝通，共建正確價值觀及思維，與社會交換意見共建家園。他指自己上任政務司司長兩個多月來，曾親身參加青年活動，會進一步聽取年輕人意見，凝聚共同力量，並表示年輕人要認識國情。他續稱警方已經成立社群參與工作小組，與社會各界會面，為年輕人提供安全的學習環境。

提出議案的議員梁美芬指，2014年違反佔領行動(佔中)及2019年的反修例風波衝擊一國兩制，現時平定騷亂要重新出發，指出人心工程最難做，政府要根源上解決矛盾，促成立復和專處，向調解員提供社會調解培訓，優先處理吸收攬炒毒的中小學問題，讓其誠心悔過重新融入社會。最終梁所提的議案獲得通過。