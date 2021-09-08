黎智英雖陷囹圄　議員憂外國勢力藉中性人物搞滲透

雖然目前社會趨向穩定，但議員何俊賢今日(8日)在立法會辯論議員議案時提到，即使本港已實施《港區國安法》，但外國政府亦會一同「進化」，就像阿米巴變形蟲。他點名提到壹傳媒黎智英及其他關鍵人士入獄後，外國政府可能再尋找其他中性人物滲入香港的建設力量。

至於議員鄭泳舜提及港府不應讓心懷不軌的人，鼓吹仇恨國家及警隊，無止境地撕裂社會。他亦提到黎智英及12名偷越邊境香港人蛇之一的李宇軒的案件，已披露有關人士要求外國制裁中港，以達致攬炒的目的。

政務司司長李家超補充指，香港曾經對於作為自由、多元社會引而自豪，但過去有破壞勢力刻意挑撥仇恨、製造矛盾，鼓吹去中國化，令香港變得泛政治化。李提及特別在前年黑暴有外部勢力介入，嚴重破壞本港以往的守法意識，受到大量假消息影響，社會變得黑白不分、立場先行，自由等同任意妄為，令到理性的討論空間不復存在。他認同要在宣傳及發放訊息方面多加工作，令東方之珠的多元、包容等價值再放異彩。

另外，有議員提及假消息的問題。建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓就舉出幾則假新聞和不實訊息，例如黑暴期間的爆眼女其實並無爆眼，831事件中亦沒有人死亡等。謝指不少年輕人對中央政府和自身民族出現誤解，例如將一地兩檢誤解成割地，又將國家的關懷視為干預。

謝稱政府應該搶在假消息出現前發放正面訊息，批評政府在疫情初期應對假新聞的表現並不理想，而在宣傳政府政策上，相對黑暴文宣和西方政府的語言偽術，香港政府根本是「無得比」，批評政府即使有新聞處及香港電台等渠道、每年又浪費數10億公帑，卻沒有好好善用。

工程界議員盧偉國認為現時社會即使大致穩定，亦不能掉以輕心，應防止黑暴重來，例如盡快立法打擊網上起底行為，以及在教育等專業領域撥亂反正，消除激進錯誤思想，又應對市民最為關注的土地房屋問題提供時間表，才能夠融入國家發展大局。

除了針對假新聞的氾濫，旅遊界議員姚思榮亦指出公務員的不足。姚指在殖民地時代公務員習慣作執行者的角色，有前特首的參選口號是「我會打好呢份工」，即使直到現在，不少公務員仍然忽視外國勢力在港的滲透和影響，只抱著「打份工」的心態面對嚴峻的政治挑戰。他指在解決深層次矛盾上，初期已有《港區國安法》穩定社會及打擊港獨，而中期階段則應改革中高級公務員的升遷制度，提升政府施政效能；而長期方面則應從教育入手，增強年輕人的國民身份認同。