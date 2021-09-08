2男涉隧道塗鴉示威字句　1人認罪1人押後訊

2名19歲青年涉嫌於前年9月在沙田火炭路行人隧道內用噴漆噴塗鴉及張貼海報，被控一項刑事損壞罪。案件今天（8日）在沙田裁判法院提堂，其中一人認罪，承認案發時用噴漆噴上「光時」等口號，署理主任裁判官溫紹明押後至9月29日判刑，期間為被告索取社會服務令報告，並下令他賠償1,000元。至於另一被告則獲准暫緩答辯，以待他尋找律師，甚案件將於10月7日再提訊。

兩名19歲被告戴志立及楊康祺，被控於2019年9月24日在沙田火炭路行人隧道內，使用噴漆噴字及張貼海報，損壞屬於路政署的牆壁及地面。今天楊選擇認罪，戴則押後至10月再提訊。據楊承認的案情指，案發當晚11時10分，一名途人踏單車經過源禾路翠榕橋下的行人隧道，發現有7人聚集張貼海報，該途人離開隧道後立即報警。其後2名警員抵達現場，看見楊戴2人，而楊的背囊則被搜出海報、噴漆和3支箱頭筆。在警誡下楊否認有在翠榕橋下貼海貼，僅承認曾在火炭路行人隧道用噴漆噴字。

警員其後帶楊到火炭路行人隧道。當時隧道牆壁被人用噴漆噴上「HK人加油」及英文粗言穢語，地面則噴有「光復香港 時代革命」口號，牆壁上亦貼有示威海報。楊向警員承認「光時」口號和英文粗口是由他噴上。路政署事後僱人清潔，須花費2,000港元。