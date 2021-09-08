今年新界北水浸次數為近年最高　渠務署改善雨水排放系統

新界北部近月連場暴雨，多處嚴重水浸，居民及豬場經營者等損失慘重。發展局表示，截至上月底，本年已發出9次新界北部水浸特別報告，比每年平均約5次為多，個別地區的降雨量更達到黑色暴雨水平。而渠務署今年頭8個月所接的新界北區水浸個案為16宗，為過去5年的最高峰。

議員何俊賢表示有新界北居民反映，近年區內進行多項發展項目和基建工程項目，削弱了排洪能力，加上有人佔用政府土地進行違例工程，堵塞了渠道，令過去甚少出現水浸的地點亦嚴重水浸。

發展局今日(8日)回應其書面質詢時稱，過去5年，地政總署就新界北區不合法佔用政府土地，共提出6宗檢控個案，當中5宗被定罪，所有被定罪者均被判罰款，最高罰款額約為9.5萬港元。地政總署同期就新界北區，將381封警告信送交土地註冊處註冊(俗稱釘契)，以及重收14幅私人土地。

規劃署過去5年亦就新界北區的違規填土，發出強制執行通知書及停止發展通知書的個案有143宗，恢復原狀通知書個案有133宗，而檢控個案有42宗，當中41宗被定罪。所有被定罪者均被判罰款，每宗個案的罰款由約9000至100萬港元不等。

渠務署表示，目前進行有關改善新界北部雨水排放系統工程，預計2022年完成。另外亦正規劃及設計北區雨水排放系統改善計劃及打鼓嶺雨水排放系統改善工程，務求進一步提升該區的排水能力。