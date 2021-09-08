公共交通客量政府斷估　每日較預期少240萬人次

鐵路是今年上半年最多人乘搭的公共交通，佔實際客量36%。(資料圖片)

全港公共交通的客量低於政府預期，據政府早年發表的《公共交通策略研究》，原先估計今年公共交通日均客量可達1,320萬人次，惟今年1月平均每日客量為850萬人次。6月客量雖回升至1,080萬人次，但仍較預期低240萬人次，即約2成。運輸及房屋局局長陳帆解釋，客量不及預期是受新冠病毒病疫情影響，訪港旅客人數大跌，加上各項社交距離措施等，隨着本港疫情漸趨穩定，預計需求會逐漸回復至疫前水平。

陳帆今(8日)書面答覆立法會議員提問時表示，今年上半年公共交通實際客量的分布中，鐵路佔36%，較研究預測低3個百分點；專營巴士則佔35%，高5個百分點；其餘依次為公共小巴、的士、輕鐵，分別佔14%、7%及4%。

陳又指出，《研究報告》列出67項措施建議，優化公共交通布局。截至上月，44項措施已落實，包括增加公共小巴座位上限、落實離島渡輪航線的長遠營運模式、更換電車路軌、放寬申請商用車輛駕駛執照人士須持有私家車或輕型貨車駕駛執照的年期規限、延長公共小巴和的士司機證有效期至10年、鼓勵公共交通服務營辦商提供更多適切的票價優惠等。相關措施有助鞏固各公共交通服務，互補優勢。

至於政府去年宣布將政府會進行一項全面的《交通運輸策略性研究》，包括調查市民最新的出行習慣、推動綠色運輸等。陳表示，全港性的交通習慣調查將於明年進行，以期在2024使用調查所得的資料提升整體運輸研究模型。研究進行期間，署方會同時推展專題研究，以期制訂未來交通運輸政策，以及落實合適的交通管理策略和措施。