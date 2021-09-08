去年生育率創新低　港府稱生兒育女屬重要決定　無意過分干預

本港去年生育率只有0.87，跌至歷史新低，即每名婦女生育少於1個孩子，全年只有約4.3萬個嬰兒出生，是本港有紀錄以來首次出生人數低於死亡人數。政務司司長李家超今日(8日)回覆議員提問時表示，去年的總和生育率受疫情影響而進一步下降，有關現象亦於其他亞洲地區或國家出現，但認為一個家庭考慮是否生育取決於不同因素，政府過分干預未必恰當。

李回覆議員梁志祥提問時表示，根據政府統計處資料顯示，香港的總和生育率過去30多年持續低於2.1的更替水平(即可維持現有自然人口的生育率)，自90年代中這生育率一直維持在0.9至1.3之間，而過去3年的總和生育率分別是0.87(2020年)、1.05(2019年)及1.07(2018年)。

與亞洲其他已發展地方如新加坡、南韓等相類似，香港生育率低主要是獨身女性比例增加以及遲婚和延後生育所致。其中，去年的總和生育率受疫情影響而進一步下降，有關現象亦於其他亞洲地區或國家出現。

被問到政府有否研究提高生育率的新措施時，李表示，一個家庭考慮是否生育取決於不同因素，包括個人選擇、生活模式的取捨及經濟和社會情況等，而生兒育女是家庭重要的決定，政府過分干預未必恰當，政府亦未有就生育率制訂警戒線。