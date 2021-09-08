清潔工涉姦邊緣智力女案　被告稱事主主動

清潔工涉非禮及強姦舊相識的邊緣智力女子案，今天（8日）於高院續審，控方播放被告李煜明與警方進行的錄影會面片段。被告於會面稱，在海洋公園遊玩時曾攬住事主親嘴，事主並無抗拒。晚上食火鍋時亦是事主要求到傷殘人士廁所，入廁所後她立刻脫光衣服，性交時她亦沒有反抗。被告稱事後才知道事主有身體殘障，又指「睇佢（事主）個樣唔似弱智」，並稱「覺得自己好無辜，無情白事被人拉」。

被告李煜明（35歲）於會面中透露，他有一名沒有註冊的泰國妻子，與她有一名9歲兒子，妻兒均居於泰國。他稱案發當日（2019年7月23日）與事主X及X的友人等到海洋公園遊玩，期間除和攬抱X親嘴外，X亦有主動拖他的手，X的友人見到2人的行為亦無反應。其後他們一夥人去旺角新世紀廣場火鍋晚膳，X曾在他耳邊細語，叫他一同到殘廁，他便向X的友人表示與X去廁所，2人步出餐廳後X亦一直拖着他。入廁所後X立刻主動脫光衣服，他亦有照做。X其後自行跪下替他口交，然後躺在地上，被告則與她性交，並在她肚皮上射精。他指X全程均沒有反抗或表示不願意，進入廁所時X沒有說話，對此被告稱「入殘廁仲有乜嘢做吖？」

被告稱事後他才從X的友人處得知X不正常，有身體殘障，但他認為X只是說話較小聲，「睇唔出係弱智」，他亦不知X哪方面身體殘障。被告承認過往亦曾試過與他人，包括同事發生性行為，並認為是次事件與X「雙方都有責任」，又向警方稱「唔搞都搞咗啦」。被告又稱，即使X身體殘障，如要反抗亦可做到，更指如性交時「一方唔自願，強姦都未必得啦」，而且當時是在商場內的殘廁，「商場入面邊有可能強姦到」重申是X自願去殘廁。他向警方坦言，沒想過X會否分不清是否同意性交。