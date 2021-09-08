用假租賃協議避分佣　兩美聯物業職員認罪候懲

兩名美聯物業職員涉嫌使用7份虛假租賃協議，試圖以此誤導公司及避免分佣，因而被廉政公署檢控，案件今天（8日）在西九龍法院再訊，兩名被告都承認控罪，署理總裁判官羅德泉將案件押後至9月29日判刑，以待兩名被告的背景及社會服務令報告，二人繼續獲准保釋。

男被告譚振聲（45歲）承認3項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，而另外控告他的4項相類控罪獲控方不提證供起訴。女被告黃雪梅（51歲）則承認一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。

案發於2016年9月1日至2018年6月29日期間，譚振聲是美聯物業長發分行的分行經理，林志恒是其下線物業代理。黃雪梅及李崇輝則被派駐到美聯物業灝景灣分行。約於上述期間，譚振聲、黃雪梅、與同案另外兩名被告林志恒（39歲）及李崇輝（56歲），以及其他美聯物業代理合作促成一宗租務及5宗買賣交易。根據美聯物業的政策，他們須與該些物業代理攤分相關佣金。

在其中3項交易，譚振聲未有向美聯物業報告，相關客戶同意向美聯物業支付合共逾19.2萬港元的額外佣金。為了避免與上述一同合作的物業代理攤分額外佣金，譚振聲利用3份虛假的臨時租賃協議誤導美聯物業，指譚振聲及同為其下線物業代理的妻子，促成了兩個馬灣物業及一個青衣物業的3份租賃協議，並以上述額外佣金支付予美聯物業，作為這些虛假交易的客戶佣金。美聯物業因此被誤導向譚振聲及其妻子多付銷售佣金及主管佣金合共逾1.5萬港元。

黃雪梅在一項買賣交易中，應與另外三名美聯物業的物業代理攤分5萬港元佣金。然而，黃雪梅利用一份虛假的臨時租賃協議誤導美聯物業，指黃雪梅促成了另一個青衣物業的租賃協議，而有關佣金只會分配分給黃雪梅及上述其中一名物業代理。黃雪梅因而獲美聯物業多付銷售佣金約600港元。

林志恒（39歲）及李崇輝早前已承認共四項控罪，即3項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，及一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。林志恒及李崇輝各被判罰160小時及120小時社會服務令。