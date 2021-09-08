西九M+博物館11月12日開放　港人首年免費參觀

西九文化區M+當代博物館將於11月12日正式開放予公眾參觀，屆時將展出約1,500件作品，讓市民大飽眼福。為慶祝博物館開幕，從M+開幕日起計十二個月內，持有有效身份證明文件的香港居民可免費參觀M+展廳展覽。

籌備多年終於開幕的M+，其展覽空間多達逾18萬平方呎，當中包括33個展廳。M+將於開放後首3個周末舉辦特別慶祝活動，為博物館揭開序幕。屆時將有現場展演、講座、導賞團、工作坊、放映會和線上活動。有關免費入場的安排將視乎日後情況而調整。M+的正價成人票為120港元，而優惠票(7至17歲兒童、60歲及以上長者、全日制學生和殘疾人士及其陪同者)價錢為60港元。6歲及以下兒童則免費入場。

開幕展將由6個專題展覽組成，展示博物館由2012年開始蒐羅的藏品，包括視覺藝術作品、流動影像作品、設計品、建築項目、檔案藏品等。屆時地下大堂的展廳將展出名為「香港：此地彼方」的展覽，展現本港的演變及自1960年代起至今的獨特視覺文化。當走上位於2樓的希克展廳，就可於「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽當中，按時序回顧1970年代至2000年代中國當代藝術的發展。

其後可於2樓的東展廳、南展廳及西展廳，分別欣賞到過去70年的國際設計及建築，以及從亞洲視角探討戰後國際視覺藝術的敍事展覽，以及泥塑雕像組成的大型裝置作品等。除主要展廳外，M+將在大樓不同公共空間，例如M+幕牆、大台階、工作室、天台花園和「潛空間」，展出一系列藝術作品。

M+坐落於維多利亞港海濱，採用了陶瓦覆蓋縱向大樓，其南面外牆則設有多用途LED顯示系統，用於展示與M+有關的各種內容。而位於M+大樓地庫二層、沿着地下鐵路隧道走線開鑿而成的「潛空間」，將是M+別具特色的展示空間，將用於展出大型裝置作品。由開幕日起，M+的開放時間為星期二至日上午10時至下午6時(少數公眾假期休館)，逢星期五延長開放時間至晚上10時。