九一八事變90周年　教育局辦講座提升教師知識

為紀念九一八事變90周年，教育局課程發展處於本月17日（星期五）舉辦「九一八事變與抗日戰爭」專題講座暨抗戰老兵分享，並同時以網上直播形式進行。透過歷史學者的講授和抗日老兵的親身分享，增潤教師有關九一八事變與抗日戰爭的歷史知識，以及透過學與教資源和教學分享，提升教師教授相關課題的策略和效能。

教育局總課程發展主任（個人、社會及人文教育組）葉深銘今（8日）在局方網誌「局中人語」表示，以史為鑑，紀念九一八事變正可讓人反思中國人民捍衛國家主權和維護人民福祉的重要性。

為紀念九一八事變90周年，教育局課程發展處於本月17日舉辦「九一八事變與抗日戰爭」專題講座暨抗戰老兵分享，專題講座將於九龍工業學校舉行，同時以網上直播形式進行。

教育局亦製作了相關歷史專題簡報，供教師下載及於相關學科課堂使用；同時亦鼓勵學校透過早會、周會、德育及公民教育課等時段向學生簡述相關歷史，並分享正面的價值觀，讓他們體會抗日戰爭期間中國軍民守土衛國的愛國精神，從而培養對民族和國家的歸屬感及責任感。

此外，教師和學生完成相關學習活動後，可於本月28日上午10時開始，上網觀看東北瀋陽「九‧一八」歷史博物館舉辦的「勿忘歷史 珍愛和平」──紀念九一八事變90周年線上研討會。

研討會以抗日戰爭為主題，內容講述日本侵華的由來、戰爭對中國造成的禍害，以及中國人民團結對抗日本侵略的艱辛歷程。研討會以網上循環播放，教師可鼓勵學生上網觀看或安排時間與學生一起觀看和交流，以促進學習。