20億元推街市現代化多年　僅得香港仔街市成事

本港街市污穢不堪，鼠輩橫行，政府早於2018/2019《財政預算案》中宣布預留20億港元更新現代化街市，但幾年下來，才有首個香港仔街市的翻新工程於今年11月動工，至於其他多個街市，包括楊屋道街市、牛頭角街市及九龍城街市的全面翻新工程，仍僅諮詢中，防治蟲鼠只是陳腔濫調。

政府在18年2月的《財政預算案》中宣布，預留20億港元推行為期10年的街市現代化計劃，以改善食物環境衞生署轄下公眾街市的設施。根據食物及衞生局局長陳肇始今日(8日)遞交立法會的書面答覆顯示，計劃推行至今3年，方有首個項目為全面翻新香港仔街市。

政府於今年8月展開香港仔街市全面翻新的前期預備工作，並將於今年11月起全面關閉香港仔街市進行翻新工程。政府會採取措施加快工程進度，包括按實際情況使用預製組件，以期工程能於明年內完成。政府亦正為另外一些街市，包括楊屋道街市、牛頭角街市及九龍城街市的全面翻新工程建議進行準備和諮詢工作。

此外，政府已就11個街市(包括牛頭角街市、楊屋道街市、聯和墟街市、花園街街市、鰂魚涌街市、瑞和街街市、荃灣街市、旺角熟食市場、牛池灣街市、石塘咀街市及南朗山道熟食市場)的小型翻新或改善工程項目諮詢相關街市管理諮詢委員會，並獲得支持。

當中4個街市的工程已經完成，另外6個街市的工程預計將於年底前竣工。餘下1個街市的工程籌備中，預計工程可於明年下半年分階段展開。