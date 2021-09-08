登山客惡劣天氣下仍出行　消防處須攀山拯救籲勿冒險

近年在惡劣天氣期間，有不少市民仍冒險登山，並進行追風逐浪等戶外活動，以致受傷或死亡的意外更時有發生。保安局今日（8日）書面回覆議員提問時指，今年首7個月，消防處於暴雨警告生效期間，曾處理3宗攀山拯救事故，去年全年則有4宗。政府各部門會繼續透過加強教育及宣傳工作，提醒市民在惡劣天氣下切勿進行有關活動。

文件指，今年截至7月31日期間，消防處在天文台發出黃色、紅色或黑色暴雨警告，或3號或以上熱帶氣旋警告時，曾處理的攀山拯救及遇溺事故數字共有4宗，其中3宗均是在暴雨警告生效期間曾處理的攀山拯救事故，另外1宗為暴雨警告生效期間的遇溺事故。

3宗攀山拯救分別發生於大嶼山老虎頭郊遊徑、西貢嶂上及沙田馬大石澗，另一個遇溺事故則發生於南區龜背灣對開海面，全部事故均發生於今年6月至7月期間。

至於去年全年，消防處在惡劣天氣時，曾處理的攀山拯救及遇溺數字則共有8宗，其中4宗是在暴雨警告生效期間曾處理的攀山拯救，而3號或以上熱帶氣旋警告生效期間的攀山拯救數字為2宗，暴雨警告生效期間的遇溺事故為2宗。

保安局指，政府不同部門一直透過各種途徑向市民大眾呼籲和提醒在惡劣天氣下進行戶外活動的危險性，避免樂極生悲。相關部門亦時刻檢視其應對意外發生時的緊急救援能力，並透過加強教育及宣傳工作以提高成效。