東方日報A1：各界聲討　殺區議會平亂

前年反對修訂《逃犯條例》風波，令區議會「變天」，多達17區區議會由泛民主派主導，隨即亂象頻生，被批淪為「黑暴基地」。不過，自政府早前傳出區議員違誓會被追薪逾百萬元的「加辣」方案後，本來有479名區議員，逾半即260人自行辭職，因而令多個區議會形同停擺。有議員直指區議會已失效，有學者更認為政府可參照當年取消市政局及區域市政局，即「殺局」，研究直接廢除區議會，把職能交由立法會負責。另有議員認為要全盤檢視地區行政安排，例如收回區議會撥款功能。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，現時部分區議會只得「小貓兩三隻」，質疑其運作成效，認為不應再浪費納稅人公帑「白支人工」，讓區議會苟延殘喘。他提及現時立法會直選議員與區議員的工作重疊，同時相信即使是其他界別的議員亦會進行地區工作，建議研究直接解散今屆區議會，交由有實權的立法會掌握區議會的原有職能。

至於未來安排，陳認為可考慮研究另起平台取締區議會，例如委任專業人士加入平台，以理性聲音取代現時不理性的泛民區議員，或研究修改選舉制度等。

曾擔任前區域市政局議員、現任立法會議員梁志祥指本屆區議員不少都政治行先，甚至走得太偏遠，觸碰中央的紅線等，令區議會與政府的關係支離破碎。他指現時區議會「會不成會」、成為「自生自滅」的架構。

梁指區議員即將宣誓，早前已經爆發辭職潮超過200多人辭職，宣誓後更不知道有多少區議員會被取消議員資格。他認為區議會職能已明顯失效，促政府以其他渠道與市民交流，又應盡快將原先給予區議會的資源撥給地區組織及其他分區委員會。

身兼執業律師的議員周浩鼎直言，區議會自「攬炒派」當政後早已失效，政府現時要求公職人員進行宣誓，是正本清源的應有之義。不過長遠而言，政府應為未來地區行政的安排作全盤檢視，例如收回區議會撥款的功能、委任部分區議員等。

前市政局及灣仔前區議員周潔冰指，區議會自成立起已是諮詢架構，地區與政府的關係本身就存在問題，認為政府在20年前「殺局」是棋差一着，沒有將市政局及區域市政局的權力下放，反而只單獨增強政府權力。她又指本港的地區行政一直原地踏步，政府部門只諮詢區議會，而並非聽命，促請政府改善與區議會的溝通機制，與區議會共同制訂政策，切勿令區議會繼續停留在諮詢架構的階段。

另外，區議員宣誓明日起分4批進行，民主黨主席羅健熙昨在電台節目表示，相信目前留任的區議員均會宣誓，但未能估計多少人會被取消資格，又批評政府負面清單不清晰，無人知道其指標的情況並不理想，形容「難以捉摸」，敦促政府將界線交代清楚。另一名選擇宣誓的元朗區議員張秀賢則表示，若未能通過宣誓，只好當作政治生涯提早完結。

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