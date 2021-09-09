觀塘工廈派對房間涉違規經營　警拘負責人票控9客

警方東九龍總區機動部隊，根據線報及經深入調查後，昨日(8日)晚上10時展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查一個位於觀塘偉業街146號工廈一單位，搗破一間懷疑違規經營的派對房間。

行動中，一名姓馮(55歲)的女負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。另外，2名男顧客及7名女顧客(20至21歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。被捕人士已被警方扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。