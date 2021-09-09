駐港公署斥西方政客罔顧事實　促停止替反中亂港分子撐腰打氣

針對英國外相藍韜文在社交網站，批評香港警方昨日(8日)向拒絕提交資料及證明文件的支聯會負責人採取拘捕行動，是北京當局利用《港區國安法》扼殺香港異見人士和瓦解公民社會的又一例證。外交部駐港特派員公署今日(9日)凌晨發文，指出藍韜文的言論，是公然對香港事務和中國內政的粗暴干涉，對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，個別西方政客罔顧事實、顛倒黑白，視國安法為眼中釘、肉中刺，充分暴露他們干擾香港法治、阻撓特區依法施政、破壞香港長治久安的險惡用心，是粗暴干涉香港事務和中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。

而《港區國安法》依法保障香港民眾各項權利和自由，但任何權利和自由都有法律規定的明確界限，超過了這個底線，就要受到法律的制裁，任何人沒有凌駕於法律之上的特權。《港區國安法》實施以來，香港社會面貌發生了重大積極變化，百姓重享安寧生活，社會正義得到伸張，香港社會重回正軌。

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中方敦促這些政客立即停止為香港反中亂港分子撐腰打氣，立即停止干預香港事務和特區法治，立即停止以任何方式干涉中國內政，否則必將遭到中國人民的堅決回擊。