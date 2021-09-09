鳳一小深圳設教育中心辦網課奏效　校長促港府加快審批再增兩站

中港兩地至今仍未通關，部分跨境生需在內地上網課，校內有40%跨境生的上水鳳溪第一小學，日前在深圳福田區設立學習中心集體上網課，中心有教師進行指導，冀營造課堂氣氛。校長朱偉林今早(9日)在電台節目表示，目前有45名跨境學生參與，並正籌備在羅湖及文錦渡開辦學習中心，但指若跟足政府程序，招標需時最少1個月，希望政府特事特辦，加快步伐，讓跨境學生可盡快集體上課。

政府日前指得知有學校在深圳成立學習中心，聚集跨境學童上課及進行課外活動等，教育局正研究促成更多學校在內地設立中心幫助學童。朱偉林表示，其學校目前在深圳福田區設立的首間學習中心，學生分成6組上課，每組有1名導師照顧，其中5組本身屬於同班同學，認為安排可令超過1年無上實體課的學生，重拾學習心態，亦可減輕香港教師需要兼顧的事情。

朱又稱，在物色合作的內地教育機構時，需要考慮機構是否有照顧跨境學生的經驗、地點是否方便，以及網絡是否穩定等問題，校方將在1個星期後檢視福田中心的經驗，並開始籌備羅湖及文錦渡學習中心。