25名港島區議員明早率先宣誓　拒出席者即DQ

首批區議員將於明日(10日)宣誓，涉及港島4區、包括中西區、灣仔、南區及東區的25名區議員。宣誓儀式會於明早9時在北角社區會堂進行，由民政事務局局長徐英偉監誓。對於出席宣誓的區議員，局方不會立刻裁定其宣誓是否有效，反觀區議員若拒絕出席則代表其失去議席(DQ)，而當局亦規定傳媒不可以入內。

區議員接獲的邀請函上列出10項場地規則，包括出席人士不得攜帶揚聲器、雨傘、防毒面具、頭盔、旗幟等。至於衣飾指引方面，穿着不恰當的服飾會被視為違反真誠及莊重的要求，主辦方會拒絕有關人士進行宣誓，如穿上有政治化標語的衣服、暴露、不雅、運動裝、面具、帽子等。信函又指主辦方有權拒絕遲到者入內，宣誓人亦需要接受安檢，若妨礙儀式進行或對安全造成威脅，包括受酒精及藥物影響，宣誓人可被驅逐離場，並不得重返會場。

邀請函又列明區議員須準確、完整、莊重地宣讀法定誓言，倘若故意宣讀與法定誓言不一致，或者以不真誠、不莊重的方式宣誓，亦屬於拒絕宣誓。監誓人若確認宣誓人作出無效宣誓，則不得安排重新宣誓等。

徐英偉早前指，在宣誓後會通知符合宣誓要求的區議員可繼續留任，若懷疑其宣誓不能被信納，有機會要求他們作出申述，並由監誓人審視其申述結果。他又指，如果有關人士喪失議員資格，將由當日起立即停止發放酬金，過往若違反誓言亦不會獲得償還，重申不同情景有不同處理方法，要視乎是否符合宣誓的正負面清單。