工會指未打針國泰員工是「死硬派」　拒接種疫苗難協助

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，昨解僱一批未有接種疫苗，又未能提供醫療豁免證明的機組人員，香港航空業總工會理事管紀紅今(9日)在電台節目中形容，該批員工是「死硬派」，他認為工會難以協助他們，因為接種疫苗是個人責任，若拒絕打針，需要自行衡量責任。

國泰昨指疫情大流行嚴重影響公司的運作，而世界各地實施的入境管制措施，難以為未接種疫苗機組人員安排執勤，故解聘少數機組人員。管紀紅指暫時未收到因身體問題未能接種疫苗，卻又被解僱的個案。他指部分員工正等待公司醫生提供醫療證明，現正休假，望公司可安排有醫療原因未能接種疫苗的員工到其他崗位工作。

國泰早前要求所有駐港機組人員，須在8月31日或之前接種疫苗，而由9月1日起，所有國泰航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。機管局上月公布，特定機場員工包括航空公司職員將必須接種疫苗，不得以陰性檢測結果證明取代接種疫苗，醫療豁免亦不獲接納，相關人士需在本月30日完成接種。