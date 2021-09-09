停職警員認毆打虐童　今准簽保守行為了事

去年4月網上流傳一段男童疑被虐打片段，警方在同年5月拘捕一名警員，控告他一項蓄意襲擊令兒童蒙受傷害罪。案件今天（9日）在東區裁判法院再提訊，控方提出以簽保守行為方式處理。主任裁判官徐綺薇問及原因，指相片證物顯示暴力程度頗高，被告當時完全失控，但在聽取控方解釋，及顧及受害男童及其母親的意願，批准被告以自簽2000元及守行為3年作條件，撤銷控罪。

42歲被告曾偉聰，報稱警員，現時已被停職。他被控於2020年1月13日，在鴨脷洲海怡半島某單位內，身為超過16歲而對一名5歲的男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該男童X，其方式相當可能導致男童X受到不必要健康損害。

控方今天申請以簽保守行為處理本案，指被告與X關係改善，X態度亦有所轉變，雙方現時相處融洽，而X母親亦不再追究。主任裁判官徐綺薇問遂質疑，相片證物顯示暴力程度頗高，形容被告當時是完全失控。惟辯方則回應，被告現時已接受社工心理輔導，並在社工陪同下探訪X，而被告亦與X母親在進行婚姻訴訟。

被告在庭上承認的案情，透露案發當日下午1時半，被告多次責罵當時5歲的X，指X「無鬼用」和「垃圾」，又舉起雙手抓向X的雙耳及肩等位置，拉X向前，將X由房間拉出客廳，再繼續責罵X。X母透過家中閉路電視目睹事件後，將片段交給警方和告知社工，揭發事件。事後X右手被發現有1厘米刮痕，但醫生無法判斷成因。

裁判官今在庭上表示本案案情非常嚴重，如果案件繼續，一經定罪被告可能被判處即時入獄。惟顧及到控方證人意願，明白案件繼續發展，可能對X造成衝擊，因此批准案件以簽保守行為方式處理，被告須自簽2000港元及守行為3年，另須支付堂費1000港元，被告亦須繼續接受心理輔導。