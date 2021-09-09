拒何桂藍求放寬保釋報道限制　官指須保審訊公平

法官不認同何桂藍指，限制報道等於閉門審訊的說法。

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件將交付到高院審理，當中34名被告要還押候審。其中一名須還押的被告何桂藍，原定昨日（8日）向高院原訟庭申請保釋，但因國安法案件指定法官杜麗冰拒絕撤銷保釋傳媒的報道限制，而決定放棄申請。杜官今天（9日）頒布判詞，解釋拒撤限制的原因，指法庭需確保後續審訊公平公正，強調聆訊容許公眾旁聽，並非如申請方所說的閉門進行。

何桂藍昨天的保釋申請原本由鄒幸彤代表，惟昨晨鄒因涉及支聯會未向警方交資料一案而被捕，故臨時改由大律師郭憬憲代表。據判詞透露，申請方在書面陳詞中指，撤銷限制不會影響申請人的利益，認為公眾有權知道申請保釋期間所發生的事，又形容限制傳媒報道，申請程序便成為閉門聆訊。

不過法官表示，法庭有責任確保後續審訊公平公正，法官舉例指，若保釋聆訊內容被公開報道，而申請人未來打算聘請另一法律代表，則新法律代表的工作或會受報道影響。此外法官指出，保釋聆訊容許公眾旁聽，法庭外亦有視像轉播，強調聆訊是公開進行，閉門說法毫無根據。