修訂完善選舉制度後迎第一場選舉　鄧炳強：確保安全下進行

近年立法會議事效率低下，亂象頻生，反映本港選舉制度存在明顯漏洞。保安局局長鄧炳強今(9日)發表網誌表示，本月19日港府將舉行2021年選舉委員會選舉，亦是根據《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例》舉行的第一場重要選舉。他強調，保安局和轄下所有紀律部隊已準備就緒，全力配合其他部門做好選舉工作，確保活動能在安全和穩定的環境下進行。

鄧炳強批評，近年立法會議事效率低，充滿暴力，例如有反對派議員意圖癱瘓立法會運作，內務委員會舉行了17次特別會議仍未能選出主席，令內會停擺超過六個月，亦有人肆意拉布，嚴重影響民生。更甚的是，有人與議會外勢力內外呼應，為暴力撐腰，不惜以「攬炒」為目標，策劃藉奪取立法會主導權而進一步破壞特區政府施政，嚴重危害香港的憲制秩序，挑戰國家主權。這些亂象充分說明本港選舉制度有漏洞，令反中亂港分子有機可乘。

他續稱，堵塞漏洞，完善特區選舉制度是重要和必須的，全國人民代表大會繼制訂《香港國安法》堵塞香港國家安全的漏洞後，再次從憲制層面主導完善香港特區的選舉制度，並由港府通過本地立法，使新的選舉制度得以確立，讓本港重回發展正軌，亦對「一國兩制」行穩致遠、保持香港長期繁榮穩定打下強心針。

作為候選人資格審查委員會一員，他強調，會與其他成員嚴格把關，確保所有候選人都是真誠擁護《基本法》和真誠效忠香港特區之士，任何偽裝者都將無法蒙混過關、進入特區的管治體制。而完善香港選舉制度亦進一步提升了選舉的廣泛代表性及均衡參與，特別值得一提的是，選舉委員會新增來自地區的撲滅罪行委員會、防火委員會以及分區委員會代表的組別，這些地區組織能真正反映普羅大眾和基層意見，認真服務地區。

除選舉委員會選舉外，立法會和行政長官兩場重要選舉將於今年12月和明年3月舉行，保安局會與政府其他相關部門緊密合作，制訂妥善保安計劃，以應付可能出現的安全風險，確保所有與選舉相關的活動能夠順利及有序地進行。