涉欺詐逾39萬元合約　香港設計中心前經理遭廉署起訴

廉政公署昨日(8日)落案起訴香港設計中心一名前經理，控告她涉嫌欺詐及企圖欺詐，在委聘2間供應商為5個政府資助項目提供服務時，隱瞞其丈夫在有關供應商的財務利益，涉案合約總值逾39萬港元。被告已獲准保釋，以待明日(10日)在西九龍裁判法院答辯。

被告41歲趙嘉慧，被控共5項罪名，即4項欺詐及1項企圖欺詐。她於案發時是香港設計中心的夥伴拓展及市務傳訊經理，該中心是由公帑資助的設計推廣機構，負責籌辦計劃以推廣香港的創意及設計思維，而她是負責「設計智識周」及「設計營商周」的市場推廣及宣傳，該兩個計劃均由公帑資助。

她涉嫌於2019年3月至2020年2月期間，向香港設計中心推薦一間供應商，為該2個計劃下的4個市場推廣項目提供服務，而另一間供應商亦就一個網頁更新項目向該中心提交了報價單。

其中4項控罪指被告涉嫌於2019年3月14日至2020年6月16日期間，向香港設計中心隱瞞及沒有向該中心披露，其丈夫於該2間供應商擁有直接或間接的財務利益，並意圖詐騙而誘使該中心委聘它們，就上述「設計智識周」及「設計營商周」的其中3個市場推廣項目及一個網頁更新項目，為該中心提供服務，而導致被告丈夫獲得利益，或香港設計中心蒙受不利。

餘下一項控罪指被告涉嫌於2020年2月14日，向該中心隱瞞及沒有披露其丈夫於上述其中一間供應商擁有直接或間接的財務利益，並意圖詐騙而企圖誘使香港設計中心委聘它，就「設計智識周」計劃的餘下一個市場推廣項目為該中心提供服務，而會導致被告丈夫獲得利益，或香港設計中心蒙受不利。

廉署調查發現，上述5個項目合約總值逾39萬港元，該兩間供應商獲判授其中4個項目，而餘下一個項目則因相關計劃取消而不獲判授。