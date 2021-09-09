612基金無法將捐款存戶口　將退回31萬捐款

前年反對修訂《逃犯條例》風波期間成立的「612人道支援基金」（基金）宣布，由於網上捐款平台所收集的款項已無法存入基金銀行戶口，決定全數退回由本月3日中午12時至7日下午3時期間收到的捐款。

基金早前宣布由於真普選聯盟有限公司不再執行支款指示，基金將即時停止接受捐款。基金在今日(9日)再宣布，會退回指定期間收集的捐款，涉及金額共31.7萬港元，包括447筆單次捐款及月捐。相關捐款人將收到網上捐款平台系統發出的電郵通知，而退款會於5至10日內顯示於捐款信用卡的月結單。

截至昨日(8日)，基金銀行戶口結餘為約744萬港元，在真普聯停止執行支款指示前，有19張支票共40.8萬港元已經發出但尚未過數，有關款項包括支付已批出的支援及基金行政開支，基金表示會盡力跟進有關支票的兌現情況。

保安局局長鄧炳強早前批評，基金解散後仍不停止眾籌的行為是「撈油水」。基金則聲稱其成立宗旨是為受反修例事件影響的傷者及被捕者提供法律、醫療、情緒支援費用等人道支援。基金又指，是按成立宗旨而有特定服務對象，與一般為在囚者提供服務的社福機構無異。基金更指，對於其為在囚者所提供的人道支援工作性質被政府官員曲解，深表遺憾。