認前年11.13晚太子暴動　2女1男認罪候判

前年11月有網民發起「三罷」，多區出現示威衝突，逾百名示威者更一度在旺角警署外集結並堵路，並向警署投擲汽油彈等。其中3名男女於警方掃蕩行動中被制服，事後同被控以暴動罪。3人今天（9日）在區域法院認罪，法官姚勳智明言控罪相當嚴重，下令將他們還押至本月29日，待索閱他們的背景及教導所報告後判刑。

本案2名女被告為髮型助理周雅桐（18歲）和學生陳彦希（19歲），男被告為廚師張境祐（17歲），3人均無犯罪紀錄。他們同承認一項暴動罪，指他們於2019年11月13至14日期間，在彌敦道近太子道西交界與他人參與暴動。

案情指2019年11月11日，有網民呼籲於11月11日至16日間罷工、罷課及罷市，圖令政府回應訴求。11月13日晚上深夜至翌日凌晨，有示威者先聚集在彌敦道近水渠道，架設路障並堵路，後推進至旺角警署對面馬路。警方雖多次發出口頭及舉旗警告，要求示威者散去，但示威者沒有理會，及後更向警署投擲汽油彈、以雷射筆照射警署等。當晚共有19枚汽油彈被擲向警署方向，更有人把載有汽油彈的膠箱帶往前線。案發期間，彌敦道與太子道西交界一帶交通受嚴重影響致癱瘓，部分行車路上散布磚塊、玻璃碎及鐵釘等。

案情續指，周雅桐及張境祐在衝突期間被拍到站在示威者前線，與其他示威者一同向前及後退。周又曾手持雨傘、以木板作盾牌，及與其他拿着磚塊、汽油彈的示威者溝通，張則曾與其他示威者一同推一個綠色垃圾桶往示威者前線，而2人附近就有示威者投擲汽油彈等。警方於14日凌晨展開掃蕩，並在聯合廣場對出制服3名被告，並在各人身上檢取防毒面具、手套及泳鏡等物品。