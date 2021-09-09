非禮學員判囚　屯門兒童院副校長上訴被駁回

社會福利署轄下屯門兒童及青少年院內的一名男副校長，多次藉詞為一名16歲女學員按摩紓緩背痛，乘機伸手進她衣內，又觸碰她的胸側。他經審訊後被裁定3項非禮罪罪成，判囚6個月。他較早前向高院原訟庭上訴要求推翻定罪，暫委法官游德康今天（9日）頒判詞駁回其上訴，原本獲保釋的上訴人須即時服刑。

本案上訴人是57歲的關志剛。他被控於2019年1月至3月期間，在新界散石灣北路三號的屯門兒童及青少年院某課室內，分別3次非禮女子Ｘ。原審裁判官在裁決時批評關身為資深教師，應深明應避忌異性接觸，惟他卻仗着自己的地位，以為年輕學員不敢投訴，有恃無恐犯案，裁定他罪成，但批准他保釋等候上訴。

法官今日在判詞指，原審裁判官已持平考慮對上訴人有利的證據，掌握法律原則及分析，正確裁定上訴人並非真誠相信得到X同意而伸手入衣服接觸她。唯一的合理推論，是上訴人為尋找或得到性滿足而犯案。對於上訴人批評，原審裁判官在裁決時沒有提及X過往的不良紀錄，但法官認為原審裁判官是專業司法人員，必然清楚依賴X的供詞的風險，沒有任何遺漏考慮的空間，其批評不足以推翻原審裁斷。