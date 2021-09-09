虛假資訊散播仇恨　逾半受訪者支持立法規管

有民調結果顯示，大多受訪者支持立法打擊發放虛假資訊及散播仇恨。

自前年反對修訂《逃犯條例》風波開始，網上起底及發布虛假資訊問題嚴重，不少青年因此而參與暴力。有議員委託調查機構進行數次民意調查，結果顯示逾半受訪者支持立法打擊起底、虛假資訊及散播仇恨。議員促政府盡快制定網上虛假資訊法》，打擊網上發放假消息的問題。

香港民意調查中心分別於4月、5月及7月成功訪問逾3000名18歲或以上人士，平均約6成人認為本港起底、發放虛假資訊及散播仇恨的情況嚴重；超過5成受訪者支持制定起底法及制定法例禁止散播仇恨；近6成支持制定網上虛假資訊法。

議員葛珮帆表示，雖然立法會已完成起底刑事化法案委員會的審議，下月13日恢復二讀辯論，但當局就虛假資訊、散播仇恨至今未有立法時間表，促盡快制定《網上虛假資訊法》，她坦言今個立法年度已無可能，期望今屆政府任內能夠完成。

另建議修訂現有《刑事罪行條例》第9條，明確將煽動對公職人員及其家屬的憎恨、敵意或藐視等行為，列為違法行為並作出懲處；同時建議推廣資訊素養教育及宣傳；資助科研以更快及準確識別虛假資訊 ，甚至制定社交媒體業務守則等。議員陳恒鑌則提到其他城市包括德國及新加坡，均有立法防止網絡假訊息等，認為本港應作為參考。