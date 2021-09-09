迷你倉大火死因研訊　副區域經理翻供稱大部分記錯

2016年6月牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（9日）繼續在死因裁判法庭進行，續由淘大迷你倉時任副區域經理宋國光作供。宋今天對事情的證供與跟昨日大不相同，不停重複指自己「可能有啲嘢我真係記錯」。死因研訊主任亦禁不住質疑他「尋日講嗰陣好似肯定好多」而死者家屬一方則指宋回答含糊，質疑他想確保自己不須為火災負責任，宋極力否認。

今天死因研訊主任要求宋確認，閉路電視拍到一名穿白色T恤的男子是不是他。宋否認並表示上班要穿着藍色制服。研訊主任即質疑當時發生火警，宋有無時間換制服。宋回應指自己甚少穿淺色衫，沒有淺色T恤，但後來又改口稱自己有一件淺藍色T恤，故不能排除片段中的白衣人是他。

由於宋多次強調指自己忘記了消防到場前的細節，加上閉路電視片段不見有宋昨日提及，他與經理黃家晉、技工鍾國成傾談的畫面，研訊主任遂嘗試以提問協助他的記憶。惟宋一直反覆強調「可能有啲嘢我真係記錯⋯⋯我真係唔記得」等。研訊主任表示「你可以表示唔肯定，只係你尋日講到好肯定，先叫你確認」。宋仍然繼續表示自己不記得及可能記錯。主任於是直接質疑「即係你尋日所講嘅嘢，今日大部分都話記錯？」，宋表示「可以咁講」，只能確認自己曾與黃、鍾傾談，及聽到保安員「強哥」表示大業主恒隆已報警。

死因裁判官黃偉權亦不禁問宋「點解你咁多嘢唔肯定，尋日你可以講到咁肯定，我想知個原因⋯⋯你有咩困難？」，宋只回覆「係囉，我個mistake，我應該話唔肯定」，又指自己可能「下意識做咗呢啲」，便在庭上說出。官追問「你下意識定潛意識定有意識做？既然唔肯定，點解唔同法庭講？」宋又改口「係我嘅錯，可能我潛意識喺咁樣發生咗」，官問「所以你尋日講嗰啲喺潛意識嘅嘢？」，宋回答「一場咁嘅火發生咗，都唔知道咁嚴重，法官大人唔好意思」。

死者家屬代表律師即質問，宋這句說話與講真話有何關係，是否想確保自己不須為火災負責。宋極力否認，解釋自己「對於呢場火好sorry，純粹係個人感受，冇其他意思」。雖然宋對多項細節均表示不肯定，但他表示自己肯定在火災前有教下屬檢查俗稱「貓頭鷹燈」的緊急照明系統。