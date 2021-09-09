男子赴美後南韓抵港證中招　跑馬地安碧苑灣仔金鐘滙強檢

新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布，今日(9日)新增2宗輸入個案，皆驗出帶有L452R變種病毒株，患者包括1名33歲女子(個案編號：12138)，她從菲律賓抵港；另一人為56歲男子(個案編號：12139)，自南韓到港，2人均已接種2兩劑新冠疫苗。本港個案累計至12,134宗，另有5宗初步個案。

上述56歲男病人居於跑馬地藍塘道110號安碧苑，在上月18日離開香港前往美國。他曾於同月16日在香港進行檢測，結果顯示沒有染疫。其後，他乘搭航班KE607於本周二(7日)返抵香港，同日在機場檢測後確診，並帶有L452R變異病毒株。患者於灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心602室工作，最後上班日期為上月17日。

另外，病人分別於4月10日及5月1日，在香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗，並在7月24日驗出病毒抗體。為審慎起見，該病人於潛伏期曾在港居住和工作的地方已納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須於明日(10日)或之前接受強制檢測。

至於菲律賓抵港的33歲女病人為外傭，在9月7日乘CX918到港，她分別於7月1日及22日，在菲律賓當地接種2劑復必泰。

此外，荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座納入強檢名單，相關指明人士須於明日進行病毒檢測。