政Whats噏：議員讚《東方》夠專業　轟黎智英同《蘋果》造假新聞

現時虛假資訊及散播仇恨問題嚴重，議員葛珮帆（EQ）及陳恒鑌（Ben）今早（9日）召開記者會，建議政府當局盡快立法打擊，但每當觸及有關問題，新聞自由會否受影響就自然成為關注嘅焦點。有記者問及《蘋果日報》是否專業報紙，遭EQ同Ben齊齊反擊，直言完全唔能夠同專業相提並論，直指《東方日報》就係專業媒體啦！

EQ話建議唔係針對新聞媒體，認為大部分媒體都係專業嘅，唔確實信息喺報道上都會有一定保留。期間就有記者問及《蘋果日報》係咪專業？一聽到呢個問題，Ben就批評《蘋果日報》非常唔專業！過去有不少假新聞，認為專業媒體唔應該咁做，更唔應該參與違反國家安全嘅行為，而且壹傳媒黎智英更被控涉違反國安法，機構是否有公信力、操守相信大家好清楚，唔明點解仲問呢個問題喎。

阿Ben又強調專業媒體唔包括《蘋果日報》，否則就唔會被取締，專業根本唔可以同《蘋果日報》相提並論，如果唔係對其他專業媒體不敬咁話，舉例好似《東方日報》就係專業媒體啦！

EQ都話《蘋果日報》專做假新聞，係黎智英公器私用嘅平台，根本唔認同《蘋果日報》係報道新聞嘅傳媒，係政治機構及工具，對呢個問題感到好出奇，又話明白大家擔心立法會打擊新聞自由，但並非針對媒體，或打擊新聞自由，況且新聞自由都唔係絕對，都有一定責任，冀媒體都要做好咁話。