旅發局推西九龍項目　介紹油麻地佐敦特色景點

疫情肆虐酷愛旅行的港人無法出行，衍生出不少「本地遊」、「宅度假」，在今年11月開放的西九文化區M+博物館亦成為另一打卡熱點。為鼓勵市民順道認識附近的地道文化，旅遊發展局今(9日)推出全新的「香港大城小區」，介紹毗鄰油麻地、佐敦內逾50個工藝地道小店、老字號、古舊建築等特色景點及店舖，又製作電子版地圖供市民參考，是繼2017年起先後推出中環和深水埗項目後第3個項目。

今年財政預算案預留7.65億港元，支持旅發局重振旅遊業。在「香港大城小區」的西九龍項目中，介紹不少地道老字號。其中「廖孖記」創於1915年，自1975年起在油麻地現址扎根，以其自家製招牌腐乳與其他秘製醬料聞名，過往吸引名人「司棋姐」李司棋、周潤發到訪，味道又陪伴不少港人成長。第4代傳人廖晃業在英國留學時，不習慣當地菜式口味，特意攜帶醬料來解思鄉之情，又不時下廚讓外地的朋友一嘗「香港口味」，其磨豉炆雞、以腐乳代替芝士的卡邦尼意粉亦大受歡迎。

廖晃業回港後眼見老店四周人面全非，店外昔日街市現已變成公園，為了傳承「家的味道」，決定一邊發展音樂事業，一邊打理店舖。其母親蔡世美亦在近10多年落手嘗試製作新口味，研發出魚蛋醬等吸引新一代。

另一在佐敦開店40多年的老店祥盛檀香扇莊，以出售檀香扇，以及來自印度、澳洲的檀香與越南的沉香為主，第二代掌舵人羅業強指檀香、沉香為以往皇帝分別用來提神、安神之用，較時下流行香氛蠟燭沒那麼刺鼻。羅指60年代一把檀香扇賣10數港元，現時廣東一帶的手造檀香扇已停產，可謂「賣一把少一把」，售價動輒高達6,000多港元一把。

他指上海街有20至30多間出售檀香的店舖，現時只剩零星幾間，主要客人為宗教用途，但原本接近式微行業在疫情下另一生機，多了不少年輕客人光顧，購買可安神的沉香，估計是與現代人壓力有關。

計劃下亦有介紹被列入法定古蹟的天后古廟內，其中一處俗稱「扑扑齋」的私塾改建成一所自助書店；以及前身為海鮮酒家，但在2019年改建成藝術酒店的「東南樓」。