受初選案保釋條件規限　彭卓棋不能參選　南區區會無法選主席

南區區議會原本今午(9日)2時半舉行大會，補選主席職位，代替早前辭任的原主席羅健熙。不過，因當區區議員彭卓棋早前因參與去年民主派「35+」初選，被控涉違反《港區國安法》，其保釋條件規定他不能參與任何選舉，令南區區議會未能湊夠票進行選舉，會議前沒有接獲任何有效提名，有關會議須休會。

南區民政事務處今午向當區區議員發電郵，當中寫上就當區區議會本屆餘下任期的主席選舉，截至今午1時30分，民政事務專員並無收到任何有效提名，選舉無法進行。但根據《區議會條例》第64條規定，議員必須在主席職位空缺後的首次會議補選，會議暫時無法繼續，需要休會。

該區議會副主席司馬文解釋，彭卓棋的其中一項保釋條件列明他不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉行的任何選舉。所以即使南區有4名區議員，本身可符合《區議會條例》規定要有3名不同議員提名及附議選舉主席，但差彭卓棋一人而無法進行選舉。

司馬文坦言有意擔任主席一職，但因程序問題根本無法舉行選舉，亦曾與民政處商討應容許他以副主席身份主持大會，但對方不同意。所以現時根本無法舉行大會，轄下的委員會及工作小組亦受一定影響，只能盡力處理事務。