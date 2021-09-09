政Whats噏：鄭松泰立會最後午餐　驚打風議辦提早交吉

前熱血公民鄭松泰早前被裁定選舉委員會當然選委嘅登記無效，並即時喪失立法會議員資格。立法會秘書處早前已移除咗佢喺10樓嘅水牌，並需要喺本月11日前交還議員辦公室。但鄭今午（9日）就喺立法會餐廳食最後一餐，並會提早交吉，預料唔會再出現喺議會咁話。

佢提到辦公室已經執好嘢，今日下午開始搬嘢，聽日（10日）下午3點作最後盤點，簽個名就搞掂晒。點解提早走？佢就解釋話，怕打風嘛，同埋星期六唔想助理特意返工，仲話本身仲想早啲，但拖拖下拖到依家。至於物資就應該搬往自己租住嘅Studio。

佢嘅議員酬津去到上月25日，但約滿薪酬就無啦。按延任1年任期總薪酬、即逾122萬港元計算，即佢無咗約18萬港元。佢直言未來要面對生計問題，自己工作室會推展有關教育、文化相關工作，亦有網上課程及講座等以作基本收入，中長遠就希望喺福利或慈善工作上做多啲，包括與更生人士有關嘅工作。

既然聽日要搬走，佢就同一班助理喺立法會食最後一餐，佢笑言自己係食乾炒雞絲意粉，本身想食胡椒豬肚雞㗎，話最好食，但可惜今日無。離開立法會會否感到不捨？佢話完全無，直言呢度係做公務地方，無投放太多私人感情，亦無謂有感情，只係一個令人唔愉快嘅地方，不過硬係要講，佢就話最唔捨得圖書館，平日自己成日借書，最後仲借咗本《從鄧小平到習近平 》睇呢。